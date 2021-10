In den zurückliegenden Tagen und Wochen ist die Anzahl der sogenannten „Call-Center“-Betrugsmaschen laut Pressemitteilung im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal deutlich gestiegen. Allein am Donnerstag seien 13 Fälle gemeldet worden, teilt die Inspektion auf Nachfrage mit. Am Montag sei es Betrügern in einem Fall tatsächlich gelungen, Wertgegenstände im vierstelligen Eurobereich zu erbeuten. Sie hatten angegeben, dass eine angebliche Angehörige eine schwangere Frau angefahren habe und Hilfe brauche. Immer wieder würden Kriminelle vortäuschen, dass vermeintliche Familienangehörige in einer finanziellen Notlage seien, oder sich als Polizeibeamte ausgeben. Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der Opfer würden gnadenlos ausgenutzt. Die Polizei rät, misstrauisch zu sein und sich im Zweifel unter der Telefon 110 oder in der Inspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 zu melden.