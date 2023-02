Ein naher Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, für ihn müsse nun eine Kaution gezahlt werden: Mit dieser erfundenen Geschichte versuchten Betrüger am Freitagnachmittag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in gleich sechs Fällen in Frankenthal, ihre Opfer um eine hohe Summe Geld zu bringen. Die Anrufer gaben sich laut Bericht der Inspektion als Polizeibeamte aus und forderten einen fünfstelligen Betrag. Die Angerufenen, die den Vorfall der Polizei meldeten, durchschauten jedoch die Masche und zahlten nicht. Immer wieder missbrauchen Betrüger den Namen der Polizei für kriminelle Zwecke, heißt es in einer Pressemitteilung zu den aktuellen Fällen. Dabei nutzten sie gefälschte Dienstausweise, versendeten raffiniert gefälschte E-Mails oder gäben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Der Rat der Polizei: Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wem ein Anruf seltsam erscheine, der könne sich unter der Notrufnummer 110 oder in der Inspektion Frankenthal unter 06233 3130 melden.