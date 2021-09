Betrüger waren am Montag in Worms erneut mit einem Schockanruf erfolgreich. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, brachten sie mit einer vorgetäuschten Unfallgeschichte eine 86-Jährige dazu, am Abend einem Mann 40.000 Euro Bargeld zu übergeben.

Gegen 13 Uhr erhielt die Seniorin am Montag den Anruf eines Kindes, das weinend und völlig aufgelöst schilderte, dass die Mutter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch tödlich verunglückt sei. Nun wären sie und die Mutter von der Polizei festgenommen worden. Die 86-Jährige nahm fälschlicherweise an, die eigene Enkelin sei am Apparat. Das Gespräch wurde schließlich von einer vermeintlichen Rechtsanwältin weitergeführt. Gegen die Zahlung von 40.000 Euro Kaution könne sie ihre Tochter und die Enkelin aus der Haft holen, erklärte die Frau am Telefon.

Unter dem Eindruck der schockierenden Nachricht erklärte sich die Rentnerin bereit zu zahlen. Sie müsse die Summe allerdings bei ihrer Bank abheben. Zehn Minuten später stand ein Taxi vor der Tür, um die Frau zu ihrer Hausbank zu fahren, wo sie den geforderten Geldbetrag erhielt. Zu Hause überreichte sie durch ein Fenster im Erdgeschoss das Bargeld an einen ihr unbekannten Mann, der sich als Sohn der Rechtsanwältin ausgab. Erst am Abend wurde der Rentnerin bei einem Gespräch mit ihrer Tochter klar, dass sie auf Betrüger hereingefallen war.

Seniorin soll ihren Schmuck verkaufen

Ohne Erfolg blieb dagegen ein Anruf der unbekannten Betrüger bei einer 80-Jährigen, der ebenfalls am Montag gegen 13 Uhr erfolgte. Am Telefon war auch hier eine angebliche Rechtsanwältin, die der Seniorin schilderte, ihre Enkelin habe in Frankenthal einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Fußgänger tödlich verletzt wurde. Nun sitze die Enkeltochter bei der Polizei und könne nur gegen Zahlung von 40.000 Euro wieder auf freien Fuß kommen. „Oma, hilf mir!“, sei mit weinerlicher Stimme aus dem Hintergrund zu hören gewesen, heißt es im Polizeibericht. Da die Wormserin diese Summe nicht aufbringen konnte, wurde sie angewiesen, ihren Schmuck bis zum Abend zu verkaufen. Da das Geld auch dadurch nicht aufzubringen war, beendeten die Betrüger den Anruf.

Die Polizei rät, Telefonate, bei denen es zu ungewöhnlichen Forderungen und unglaubwürdigen Schilderungen kommt, so schnell wie möglich zu beenden. Bei Unsicherheiten sollen die Angerufenen anschließend schnellstmöglich bei Angehörigen oder Bekannten anrufen, um sich die Geschichte bestätigen zu lassen oder Unterstützung zu finden. Auch die Polizei sei jederzeit ansprechbar. Auch der Notruf 110 dürfe in solchen Fällen angerufen werden.