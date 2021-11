Telefonbetrüger hätten eine ältere Dame in Worms am Freitag um ein Haar um 80.000 Euro gebracht. Laut Bericht hatten sich die Täter als Polizeibeamte ausgegeben und behauptet, ein naher Verwandter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Dieser benötige nun dringend Geld für die Kaution, um der Inhaftierung zu entgehen. Die Seniorin war bereits bei ihr Hausbank, um die hohe Summe abzuheben. Dort war sie von den Mitarbeitern jedoch an die Wormser Hauptstelle des Geldinstituts verwiesen worden. Auf dem Weg dorthin rief die Dame bei der Wormser Polizei an, um zu erfahren, wohin sie das Geld bringen soll und ob es ihr gestattet sei, zur Unfallstelle zu gelangen. Die echten Beamten klärten die Frau hinsichtlich der Betrugsmasche auf. Die Polizei, die am Freitag vor verstärkten Aktivitäten von Telefonbetrügern in der Region warnt, rät Betroffenen, nicht auf solche Schockanrufe einzugehen und keinesfalls Geld an unbekannte Dritte weiterzugeben.