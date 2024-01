In der östlichen Innenstadt müssen sich Anwohner und Passanten in den Abend- und Nachtstunden weiterhin auf eine zum Teil nicht funktionierende Straßenbeleuchtung einstellen. Wie berichtet, hatten Kurzschlüsse die Stromversorgung der Laternen lahmgelegt. Betroffen sind die Nürnberger Straße, die Edigheimer Straße, ein kleiner Abschnitt der Carl-Theodor-Straße und der Europaring zwischen Nürnberger- und Carl-Theodor-Straße. Zwar funktioniert die Straßenbeleuchtung – wie die Stadtwerke berichten – dort zum Teil wieder, weil ein Schaden an dem Kabel gefunden und repariert werden konnte. Eine zweite defekte Stelle sorge dort jedoch weiter für teilweise Dunkelheit, teilen die Stadtwerke mit. Weil die Suche nach dem Schaden von der Witterung der vergangenen Tage beeinträchtigt worden sei, könne die Reparatur voraussichtlich erst in der kommenden Woche erfolgen.