Eine 19 Jahre alte Wormserin ist am Dienstag bei einem Diebstahl erwischt worden. Nach kurzer Flucht war sie gestellt. Ihr 16-jähriger Komplize stellte sich später selbst der Polizei. Er hatte die Beute zunächst versteckt. Laut Polizei hatten die beiden Teenager gegen 10.30 Uhr im Hof eines Motorradteilehändlers am Eingang zu dessen Geschäftsräumen drei dort abgestellte Pakete an sich genommen und waren zu Fuß geflüchtet. Mitarbeiter des Unternehmens verfolgten sie und stellten die 19-Jährige noch in der Nähe des Tatorts. Die Pakete wurden laut Polizei unbeschädigt gefunden. Ein Verfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.