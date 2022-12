Wer sich über Abfuhrtermine, Schadstoffsammlungen und Öffnungszeiten des Wertstoffcenters informieren will, kann das zurzeit nicht wie gewohnt online tun. Aufgrund eines technischen Defekts ist der Online-Abfallkalender auf www.frankenthal.de/ewf aktuell nicht verfügbar. Das teilt die Verwaltung mit. Eine Lösung sei bereits in Arbeit, die Umsetzung solle Anfang des neuen Jahres erfolgen. Bis dahin werden Bürger gebeten, den Abfallkalender in Papierform zu nutzen, der in den zurückliegenden Wochen an alle Frankenthaler Haushalte verteilt worden sei. Zusätzliche Exemplare liegen laut Mitteilung kostenlos im Bürgerservice im Rathaus, beim Wertstoffcenter und in der Kompostanlage aus. Bürgerservice und Kompostanlage öffnen am 2. Januar, das Wertstoffcenter am 6. Januar. Alternativ kann der Abfallkalender 2023 auf der Website des EWF als PDF-Dokument heruntergeladen werden.