Zweitliga-Herren fühlen sich bei Wochenende in Berlin wohl in der Rolle des Außenseiters. Derbyklassiker steigt auf dem Jahnplatz.

Auf die Hockeyteams der TG Frankenthal wartet ein ereignisreiches und sportlich anspruchsvolles Wochenende. Gleich mehrere Mannschaften sind im Einsatz – sowohl auswärts als auch auf heimischem Platz.

Die 1. Herren der TG Frankenthal stehen in der 2. Hockey-Bundesliga vor zwei echten Härtetests in Berlin. Das Team von Trainer Timo Schmietenknop trifft am Samstag um 13.30 Uhr auf den aktuell zweitplatzierten Zehlendorfer Wespen. Keine leichte Aufgabe, denn die Berliner zählen in dieser Saison zu den Topteams der Liga, belegen mit 21 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Direkt am Sonntag, 13 Uhr, geht es weiter gegen den Tabellenführer Berliner HC. Auch hier ist die TG in der Außenseiterrolle, will aber wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

Heimsieg gibt Rückenwind

„Das sind beides Top-Mannschaften, was für uns aber optimal ist, weil da jeder Punkt, den man mitnimmt, ein Punkt ist, den man nicht holen muss“, sieht Timo Schmietenknop seine Mannschaft in der Rolle des Außenseiters gut aufgehoben. Rückenwind sollte auch die Tatsache verleihen, dass man beim Start in den zweiten Saisonabschnitt mit dem 7:6-Triumph im Penalty-Shootout Nervenstärke und Moral bewies. „Wir können auf sehr gutem Niveau noch ein paar praktische Dinge ein bisschen ändern. Und ich glaube, wenn wir am Wochenende ein, zwei Punkte holen, dann wär das schon ein gutes Ergebnis“, spekuliert der Trainer, dessen Mannschaft auf Platz rangiert.

Für die 1. Damen, die leider mit einer Heimniederlage in die Rückrunde gestartet sind, steht ebenfalls ein Auswärtsspiel auf dem Programm, allerdings ist die Anfahrt nicht so weit wie bei den 1. Herren. Am Samstag geht’s zum sie zum Tabellenletzten Wiesbadener THC, wo der Anstoß um ebenfalls um 13.30 Uhr ausgeführt werden soll. Auf dem Papier eine lösbare Aufgabe – dennoch gilt es, konzentriert aufzutreten und die Punkte mit nach Frankenthal zu nehmen.

Volles Programm auf Jahnplatz

Auch auf heimischen Jahnplatz wird den Zuschauern am Wochenende einiges geboten. Am Sonntag eröffnen die 2. Damen um 11 Uhr die Rückrunde der Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar. Dabei gibt es ein besonderes Highlight: Janine Meyer steht erstmals als Trainerin an der Seitenlinie und hofft auf ein erfolgreiches Debüt. Im Anschluss folgt um 14 Uhr das Derby der 2. Herren gegen den Dürkheimer HC 2.

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verspricht dieses ewig reizvolle Duell besondere Spannung – nicht zuletzt, weil es als Spitzenspiel des Wochenendes gilt. Das Team von Trainer Sandro Reinhard will mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten. Ein Wochenende also, das für die TG Frankenthal richtungsweisend sein könnte – mit spannenden Spielen in Berlin und hochklassigem Hockey auf dem Jahnplatz.