Noch vor wenigen Tagen war unklar, ob das Team Schütz Motorsport aus Bobenheim-Roxheim am Samstag auf dem Lausitzring in seine achte Saison in der ADAC-GT-Masters-Serie startet. Am Lenkrad des noch „nackten“ Mercedes-AMG GT3 drehen ein alter Bekannter und ein Neuer.

„Das war auch für uns eine sehr schwierige Zeit“, sagt Teamchef Christian Schütz im Rückblick auf das erste Halbjahr. „Zeitweise mussten wir Kurzarbeit anmelden. Wir haben die vergangenen Monate genutzt, um uns etwas anders aufzustellen“, erklärt Schütz. „Wir haben unser Werkstattgeschäft für Straßensportwagen ausgebaut.“

Im Motorsport standen bis vor wenigen Wochen alle Räder still. Inzwischen sind immerhin die Kundensportprogramme wieder angelaufen, mit denen der Rennstall sein Geld verdient. Zeit für Tests für das GT-Masters-Projekt blieb da keine. Als der GT-Masters-Tross vor zwei Wochen zum offiziellen Rollout schon mal auf dem Lausitzring Station machte, waren die Bobenheim-Roxheimer mit Kunden auf dem Red-Bull-Ring im Porsche Sports Cup im Einsatz.

Dunkles Carbonkleid statt gelb-schwarzer Optik

Hinzu kamen finanzielle Unsicherheiten. Schon vor Corona sei es nicht einfach gewesen, Sponsoren für ein Engagement im Motorsport zu gewinnen, betont Schütz. Die Pandemie habe die Situation nun massiv verschärft. Erst am Dienstagabend hatte der Teamchef das Budget für das erste Rennwochenende in der „Liga der Supersportwagen“ zusammen. „Der Wagen wird am Wochenende noch ziemlich nackt aussehen“, meint Schütz und lacht. Also erst einmal dunkles Carbonkleid statt der gewohnten gelb-schwarzen Optik. Immerhin wird der Bolide aus Bobenheim-Roxheim die vertraute Nummer 36 tragen. Schütz hofft, dass bis zum zweiten GT-Masters-Wochenende auf dem Nürburgring noch ein paar Werbeaufkleber hinzukommen.

Das knappe Budget ließ ihn Anfang der Woche noch zögern, ob er den Einsatz auf dem Lausitzring wirklich wagen soll. Dann musste alles ganz schnell gehen. „Das Auto war zerlegt und musste komplett aufgebaut werden. Wir hoffen, dass wir keine Schraube vergessen haben“, sagt Schütz und lacht. Zeit für einen richtigen Probelauf blieb keine. An der Abstimmung kann erst in den Trainingssitzungen auf dem Lausitzring gearbeitet werden. Für den Teamchef ist es das Wichtigste, „dass das Auto an beiden Renntagen hält“.

Gegen Evolutionsmodell entschieden

Angesichts des Kaltstarts und der stark aufgestellten Konkurrenz – viele Teams fahren mit Werksunterstützung – dämpft er die Erwartungen: „In unserer Situation wäre es vermessen, von Podestplätzen zu sprechen. Wenn wir es auf dem Lausitzring unter die ersten Zehn schaffen, wäre das großartig.“ Besonders im Blick werden die Bobenheim-Roxheimer die übrigen Mercedes-Teams, die mit einer neueren Version des etwa 550 PS starken AMG GT3 antreten, im Blick haben. Sie haben sich aus Kostengründen gegen das Evolutionsmodell entschieden. Schütz glaubt nicht, dass die Änderungen an Aerodynamik, Bremse, Renn-ABS und Traktionskontrolle rennentscheidend sind. „Da müssen wir mit Mut und Wahnsinn dagegenhalten. Auf jeden Fall sind wir gespannt, wie nah wir am Wochenende an die werksunterstützten Teams herankommen.“

Am Steuer des Schütz-Mercedes sitzt mit Marvin Dienst ein alter Bekannter. Der 23-jährige Lampertheimer fuhr schon 2016 und 2019 für die Pfälzer. Er teilt sich das Cockpit mit dem Schweizer Philipp Frommenwiler (30). Der erfahrene GT3-Pilot sollte sich in dem starken Fahrerfeld besser durchsetzen können als Rookie Aidan Reed im Vorjahr. Er freut sich auf das erste Rennen: „Der Lausitzring ist eine meiner Lieblingsrennstrecken, ich bin immer gerne dort gefahren“, wird Frommenwiler in einer Pressemitteilung des ADAC zitiert.

Teamchef, Renningenieur und Mechaniker

Ein gutes Omen für die ersten beiden Saisonläufe könnte sein, dass bei den offiziellen Tests auf dem Lausitzring Mercedes-Pilot Raffaele Marciello (HTP-Winward Motorsport) mit 1.22,330 Minuten die schnellste Rundenzeit gelang. Christian Schütz sieht auf der knapp 3,5 Kilometer langen Strecke, die sich aus Teilen des ultraschnellen Ovalkurses und langsameren Passagen im Innenfeld zusammensetzt, die Audi- und Porsche-Teams im Vorteil. „Danach sollten dann die Mercedes kommen“, meint Schütz, der am Wochenende Teamchef, Renningenieur und Mechaniker in Personalunion sein wird.

Am Lausitzring kann er sich voll auf den GT3-Renner konzentrieren. Die Serie ADAC GT4 Germany startet erst am zweiten Rennwochenende auf dem Nürburgring im Rahmenprogramm des GT Masters. Dort wollen die Bobenheim-Roxheimer zwei Autos einsetzen. Als Fahrer sind Markus Suabo (Mercedes-AMG) und Tano Neumann (Porsche Cayman) gesetzt. Mit wem sich die beiden die Cockpits teilen werden, ist laut Schütz noch nicht ganz klar. Unterstützung könnte wieder von Marvin Dienst kommen.

Termine

Die Rennen auf dem Lausitzring werden live vom Fernsehsender Sport 1 übertragen und können auch im Livestream im Internet unter www.sport1.de www.adac.de/motorsport und www.youtube.com/adac verfolgt werden: Samstag und Sonntag, jeweils ab 13.05 Uhr.

Zur Sache: Corona wirft Terminplan über den Haufen