Das Vater-Sohn-Duo Thomas und Nico Meyer hat nach dem fünften Rang im ersten Meisterschaftslauf zur ADAC-Retro-Rallye-Serie erneut ins Geschehen eingegriffen. Am Samstag bestritten die Frankenthaler im Porsche 911 Carrera 3,2 in Unterfranken die Hassberg Rallye Ebern. Für das Team war es der erste Start dort.

Pilot Thomas Meyer und Beifahrer Nico Meyer zeigten sich begeistert von den abwechslungsreichen Wertungsprüfungen. Neben Ortsdurchfahrten, schnellen Landstraßenabschnitten fanden sich im Streckenlayout der ADAC-Hassberg-Retro-Rallye Historic, die nicht zur Retro-Serie Süd zählt, auch lange und harte Schotterpassagen im Streckenlayout wieder.

Duelle mit der starken Konkurrenz

Bei besten äußeren Bedingungen fuhren die Meyers bei der Auftaktprüfung einen starken zweiten Rang ein. Sie lagen lediglich 0,02 Sekunden hinter dem Führenden und Vorjahressieger. In der Folge duellierte sich das Duo mit der starken Konkurrenz an der Spitze. Am Ende landeten die Frankenthaler hinter Wolfgang und Fabian Michalsky (Schutterwald) im Alfa Romeo Giulia und Max und Timo Birnbreier (Reutlingen/Pfulingen) auf Toyota Celica auf dem dritten Gesamtrang.