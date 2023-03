Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Saison im ADAC GT Masters wurde nun doch noch von der Pandemie erfasst. Wegen steigender Fallzahlen in den Niederlanden wurden die Rennen am Wochenende in Zandvoort abgesagt, als Ausweichstrecke dient der Lausitzring. Dort will das DLV-Team Schütz aus Bobenheim-Roxheim endlich an den Erfolg auf dem Sachsenring anknüpfen.

Gespannt hat das Team in den vergangenen Tagen die Corona-Entwicklung verfolgt. Der neunte und zehnte Saisonlauf sollen – Stand Mittwochnachmittag – stattfinden. Also werden die Lastwagen beladen.