Knapp 4,5 Millionen Besucher werden auf der Homepage der Stadt Worms jedes Jahr gezählt. Laut Verwaltung dient die Seite den Bürgern als Informationsquelle und wird auch für Dienstleistungen wie Urkundenanforderungen, Kraftfahrzeugabmeldungen oder Terminvereinbarungen genutzt. Weil sie laut Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) in die Jahre gekommen ist, sei die Webseite nun von Experten der Hochschule Worms überarbeitet und in eine Bürgerhomepage und eine eigenständige Webseite für Tourismus und Kultur aufgeteilt worden. Während letztere bereits seit einigen Monaten freigeschaltet ist, geht am Dienstag, 9. Februar, auch die überarbeitete Hauptseite mit den vier neuen Rubriken „Bürger unterstützen“, „Bildung bieten“, „Zukunft gestalten“ und „Wirtschaft fördern“ an den Start. Design und Layout beider Seiten wurden aufeinander abgestimmt.