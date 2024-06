Nach mehrwöchiger Pfingstpause sind die Herren I des TC Mörsch (TCM) in den nächsten Wochen wieder regelmäßig in der Pfalzliga aktiv.

Bis zum Rundenende am 7. Juli beim TC Neupotz kann das Team um Spitzenspieler Steffen Schaudt dabei in den folgenden Wochen dreimal auf der eigenen Anlage am Starenweg antreten. Auswärts