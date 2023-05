Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So schnell kann es gehen: Die U15-Mädchen des TC Mörsch haben sich den Titel in der Tennis-C-Klasse gesichert und dürfen in der kommenden Medenrunde in der B-Klasse aufschlagen. Ein bisschen Unterstützung kam aus Ludwigshafen. Und das Ziel war eigentlich ein ganz anderes.

Eigentlich hätten die Mädchen in dieser Saison Spielpraxis sammeln sollen, lässt Steffen Schaudt, Jugendwart des TC Mörsch durchblicken. Doch nun steigen seine Schützlinge