Mit 7:2 haben die Herren I des TC Mörsch in der Pfalzliga am Sonntag den 1. TC Weilerbach geschlagen und mit den Gästen den Platz in der Tabelle getauscht.

Mörsch steht nun mit 4:4 Punkten auf Rang fünf. Der TC Mörsch spielte in der vergangenen Medenrunde in der Verbandsliga, ist aber abgestiegen. „Der Wiederaufstieg ist für uns kein Thema“, stellt Mannschaftsführer Steffen Schaudt klar. Ziel in dieser Runde sei es, in der Klasse zu bleiben.

Der Wiedereinstieg in der Pfalzliga gestaltete sich für die Mörscher nicht leicht. Denn mit dem TC Schifferstadt I und dem Mitabsteiger TC Weiss-Rot Speyer II hatten die Mörscher gleich in den ersten Spielen dicke Brocken vor der Brust. Dass sich Robin Neumann gleich im ersten Spiel gegen den TC Blau-Weiß Maxdorf einen Bänderriss zugezogen hat, war laut Schaudt ein Rückschlag. Denn Neumann sei eine feste Größe in den Team gewesen. Die Hoffnung besteht, dass er noch in der aktuellen Medenrunde im Einzel zurückkehrt. Am Sonntag habe er sich schon im Doppel mit aufs Feld begeben, so Schaudt.

Noch ein Bänderriss

Dass Mörsch das Auftaktspiel in Maxdorf trotzdem mit 6:3 gewonnen hat, wertet der Kapitän als Erfolg. Ein zweiter Schlag folgte aber: Timo Reichel aus von den Herren II des TC, der schon oft im Team des TC I eingesprungen ist, zog sich ebenfalls einen Bänderriss zu. Zudem ist Lukas Frietsch beruflich stark eingebunden.

Hätte das Spiel in Schifferstadt bei besserem Verlauf der Einzel auch anders ausgehen können, Mörsch verlor 2:7, stand die Mannschaft bei der 1:8-Niederlage gegen Speyer auf verlorenem Posten. Da tat der Sieg gegen Weilerbach nun gut.

Am Sonntag beim Schlusslicht

Einzig Steffen Schaudt, der normalerweise schon oft die Kohlen für sein Team aus dem Feuer geholt hat, verlor sein Einzel gegen Luis Schick in drei Sätzen (6:1, 3:6, 9:11). Das Doppel Matthias Hänisch/Robin Neumann musste sich Phillipp Antes/Tristan Chandler glatt mit 2:6, 0:6 geschlagen geben. Sehr souverän holte Nummer zwei Bernd Garrecht sein Einzel (6:1, 6:0), ebenso Sebastian Flick gegen Chandler (6:2, 6:0). Etwas kämpfen musste Mike Eisenstein gegen Antes beim 6:4, 7:6.

Drei Spiele bleiben den Mörschern noch. Am Sonntag treten sie beim Schlusslicht TC Rot-Weiß Kaiserslautern II an.