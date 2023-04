Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Herren des TC Mörsch geht es am Sonntag (10 Uhr) beim punktgleichen TC Weiss-Rot Speyer II sowohl um die Meisterschaft in der Tennis-Pfalzliga als auch um den Aufstieg in die Verbandsliga. TC-Akteur Steffen Schaudt erwartet ein offenes Duell, in dem es nicht nur auf die Spielstärke ankommt.

„Vor der Saison habe ich noch vermutet, dass Speyer Meister wird“, erinnert sich Mörschs Spitzenspieler Steffen Schaudt. Ob es dazu kommt, liegt am Sonntag auch in seiner Hand. Der TC