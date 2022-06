Zweimal verloren die Herren des Tennisclubs (TC) Mörsch als Aufsteiger in der Verbandsliga recht deutlich. Am Sonntag (10 Uhr) gastiert der TC Weiss-Rot Speyer II auf der Anlage am Starenweg. Es ist ein Spiel um die rote Laterne der Liga.

„Nach den deutlichen Niederlagen gegen den HTC Bad Neuenahr und beim TC Rot-Weiss Kaiserslautern hoffe ich am Sonntag auf ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in etwa auf einem Niveau sind“, sagt der Mörscher Mannschaftsführer Daniel Bergtholdt. Das Hoffen bezieht sich auf die bisherige Aufstellung der Gäste bei deren bereits drei absolvierten Spielen. Doch Speyer sei eben eine zweite Mannschaft, da sei es nie so berechenbar, wer am Ende auf dem Platz stehe. Spieler würden verschoben. Was er so gesehen habe, habe Nick Gerstner gute Ergebnisse erzielt. Auffällig sei, dass der Gegner meist mit vielen jungen Spielern bestückt sei. „Aber wir wollen uns auch gar nicht so sehr mit Speyer II beschäftigen. Wir machen uns da nicht verrückt“, sagt Bergtholdt.

Vielmehr wollten die Mörscher genießen, was in der vergangenen Saison erarbeitet wurde. „Jeder für sich will sein Spiel gewinnen“, betont der Kapitän. Aber die Mörscher würden ihre Mannschaft nicht nach dem Gegner aufstellen, so wie man es in der vergangenen Saison gemacht habe, als es um den Aufstieg ging. Es gebe ein Grundgerüst an Spielern, die ihre Positionen hätten.

Die beiden ersten Spiele verlor Mörsch jeweils mit 1:8. Nach den beiden Klatschen in wäre es für den Teamkapitän schön, wenn sich die Mörscher nun ein wenig Selbstvertrauen holen könnten. Allerdings herrscht am Wochenende volles Programm beim TC Mörsch. Sicher sei, das Lukas Frietsch, ein Fragezeichen stehe noch hinter dem Einsatz von Bernd Garrecht. Wer eventuell einspringe, müsse noch ausgelotet werden. Sicher sei die endgültige Aufstellung wohl erst am Samstagabend.

Die Mannschaft hatte zwar nun eine Pause, Steffen Schaudt hat jedoch die Pfalzmeisterschaft der Herren 30 gespielt und gewonnen, Bergtholdt war bei den Herren 30 von Post Ludwigshafen im Einsatz, für die er ein Zweitspielrecht besitzt.

Derer Kapitän schätzt die Partie gegen Speyer als eine um die rote Laterne der Liga. Zwei Absteiger seien beschlossene Sache. „Wir wollen versuchen, das Duell zu gewinnen, um mit einem Erfolgserlebnis in die letzten Spiele zu gehen“, sagt Daniel Bergtholdt.