Gleich drei Erfolge gab es für die Juniorinnen und Damen des TC GW Frankenthal in der abgeschlossenen Winter-Medenrunde zu bejubeln.

Das U15-Team wurde verlustpunktfrei Meister in der A-Klasse und erreichte somit den Aufstieg in die Pfalzliga. Nach Siegen über RW Ludwigshafen (5:1). Park Ludwigshafen (4:2) und den TC Mörsch (4:2) gelang am letzten Spieltag sogar ein 6:0-Sieg gegen den PTC Grünstadt. Für den TC GW Frankenthal kamen dabei Fabienne Kiessling, Filina Schmitt, Linda Gruber, Linnéa Hable, Natalia D Jesús und Clara Hollinger zum Einsatz.

Die TC-Damen mit hinten von links Fabienne Kiessling, Natascha Weiss, Isabelle Nau, Noria Schumacher und Sigrun Schumacher sowie vorne von links: Daniela Senz, Saskia Schroth, Sandra Gonschorek. Foto: Sascha Berndt/Oho

Außerdem gewannen beide Damen-Mannschaften souverän ihre jeweiligen Gruppen in der B-Klasse und stiegen somit ungeschlagen in die A-Klasse auf. Für die beiden Damenteams kamen dabei Christine Kraft, Sigrun Schumacher, Saskia Schroth, Natascha Weiß, Daniela Senz, Noria Schumacher, Sandra Gonschorek, Nelly Seibel, Fabienne Kiessling, Filina Schmitt, Emma Gürtler, Linda Gruber und Emily Seibel zum Einsatz.