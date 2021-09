Auf der Anlage des TC Grün-Weiss Frankenthal wird am Wochenende wieder um die begehrten Strohhüte gespielt. Für die Herren und Damen der Altersklasse 55 gibt es Wettbewerbe in den Leistungsklassen (LK) 4-16 und 14-25 sowie ein Tagesturnier am Sonntag für Breitensportler (LK 19-25).

Großen Zuspruch erfahre wieder der Herrenwettbewerb ab 55 Jahren, wie Turnierleiter Volker Schaefer vom TC Grün-Weiss Frankenthal berichtet. Die Setzliste wird von Ralf Kühn (TC Rot-Weiss Kaiserslautern) angeführt. Den neuen Pfalzmeister der Herren 55, Boguslav Figiel vom Oberligisten Weiss-Rot Speyer, und Thorsten Bartels vom Regionalliga-Team des TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim schätzt Schaefer ebenfalls stark ein.

Vorrundenspiele beginnen am Freitag

Für die Damenkonkurrenz ab 55 Jahren haben sich acht Starterinnen angemeldet. Caroline Neuheuser-Wolff (Rot-Weiss Kaiserslautern), die in der deutschen Rangliste ihrer Altersklasse auf Position 58 geführt wird, ist laut Schaefer Favoritin. Auf Platz zwei der Setzliste folgt Yvonne Knecht vom Gastgeber Grün-Weiss. Knecht hat maßgeblich zur Vizemeisterschaft des Frankenthaler Damen-55-Teams in der Oberliga beigetragen.

Die ersten Vorrundenspiele beginnen am Freitag um 15.30 Uhr. Die Endspiele um die begehrten Strohhüte sind am Sonntag für 13 und 14.30 Uhr angesetzt. Turnierleiter Schaefer bedauert, dass die Konkurrenz der Herren ab 40 in diesem Jahr ausfallen muss. Schuld sind Terminüberschneidungen mit der Medenrunde. Gleiches gilt für die Damen ab 40.