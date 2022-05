Spürbar weniger Einnahmen bei der Hallenvermietung und ein schwaches Geschäft für den Clubwirt: Die Corona-Pandemie hat auch den TC Grün-Weiss Frankenthal belastet. Jetzt macht den Verantwortlichen auch noch der Boden der Tennishalle Sorgen.

Von einem ruhigen Jahr, in dem der TC GW ganz gut durch die Coronakrise gekommen ist, berichtete dennoch der Vorsitzende Stephan Gruber bei der Mitgliederversammlung am Montag. Der Einnahmeausfall bei der Hallenvermietung – laut Kassenbericht ein Fehlbetrag von 17.678 Euro – sei durch Spenden (7000 Euro) und Coronahilfen teilweise ausgeglichen worden. Ein neues Onlinebuchungssystem soll die Vermietung laut Thilo Kübler, der für die Technik verantwortlich ist, vereinfachen. Dem neuen Clubwirt Angelo Canatta wolle man mit einer Gutscheinaktion für Mitglieder unter die Arme greifen. Sorgen bereiten Unebenheiten beim Boden der Tennishalle. Eine Messung mit Lasertechnik ist bereits erfolgt. Mit einer zweiten Messung soll demnächst eine eventuelle Verschlechterung dokumentiert werden. Bei dem Schneesturm am 8. April seien besonders die Plätze an der Tennishalle betroffen gewesen. Auf der Ostseite des Weges und an der Böschung zur B9 stürzten einige Bäume um.

Von den aktuell 313 Mitgliedern wünscht sich der Vorstand mehr Engagement, etwa bei der Frühjahrsputzaktion und mit Berichten sowie Bildern für Clubzeitung und Homepage. Laut vorläufigem Kassenbericht von Michael Wind lagen die Gesamteinnahmen des TC Grün-Weiss bei rund 125.000 und die Ausgaben bei knapp 100.000 Euro. Wind rechnet noch mit Abschreibungen von 26.000 bis 29.000 Euro. Einnahmen und Ausgaben sollen trotz steigender Energiekosten im neuen Haushaltsjahr konstant bleiben, so der Schatzmeister. Das Spendenaufkommen wird nach Einschätzung von Wind wieder rückläufig sein, dafür hofft er auf ein Ansteigen der Hallenmieten auf das Niveau vor der Corona-Pandemie.

Seniorenbereich stark

Sportlich startet der Verein in der gerade angelaufenen Medenrunde bei den Aktiven wieder mit drei Herren- und drei Damenteams. „Das ist mehr als wir zuletzt hatten“, sagte Aktivensportwart Florian Schumacher, der einräumt, dass die Mannschaften nur von der A-Klasse bis zur C-Klasse vertreten sind, „was nicht dem Idealbild, das wir uns sportlich vorstellen, entspricht“. Über kontinuierliche Nachwuchsförderung soll die Spielstärke erhöht werden. Hierzu beitragen soll der Jugendbereich, der mit 14 Mannschaften an der Medenrunde teilnimmt. Drei Mannschaften sind in der höherklassigen Pfalzliga vertreten. . Auf eigenen Wunsch ausgeschieden als Vorstandsmitglied für Jugendsport ist Saskia Stocké. Ihr Amt übernimmt Isabell Nau.

Weiterhin die zahlenmäßig größte Gruppe im Verein ist der Seniorenbereich. Seniorensportwart Volker Schaefer, der ebenso wie Schumacher in der Sitzung von den 23 Mitgliedern einstimmig im Amt bestätigt wurde, bedauerte es, dass in der abgelaufenen Saison keine Meisterschaft gefeiert werden konnte. Dennoch schafften einige der 13 Teams die Vizemeisterschaft, die am Ende zum Aufstieg reichte. Aushängeschild sind wieder die Damen 55, die in der Oberliga spielen und am Wochenende gleich den ersten Punkt erkämpft haben. Gruber und Schaefer wiesen auf anstehende wichtige sportliche und außersportliche Termine. Ende Juli und Anfang September finden wieder zwei Strohhutturniere für Seniorenspieler statt. Auch das Wilson-Junior-Race-Turnier mit überregionaler Bedeutung wird organisiert. Beim Stadtpokal für Doppel und Mixedmannschaften ist Grün-Weiss Frankenthal vom 7. bis 9. Oktober ausrichtender Verein. Das beliebte Sommerfest ist am 23. Juli. Für die Weihnachtsfeier steht noch kein Termin fest.

Der TC Grün-Weiss ehrte Else Born und Antje Pilch für 50 Jahre Mitgliedschaft, seit 25 Jahren dabei ist Detlef Prokasky.

Der Vorstand

Stephan Gruber (Vorsitzender), Thilo Kübler (Technik), Michael Wind (Finanzen), Florian Schumacher (Aktivensport), Isabell Nau (Jugend), Volker Schaefer (Senioren), Thilo Giebels (Öffentlichkeitsarbeit).