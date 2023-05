Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die U18-Mädchen des TC Grün-Weiss Frankenthal dürfen in der kommenden Medenrunde in der Tennis-Pfalzliga aufschlagen. Das Team um Kapitänin Selina Lauermann sicherte sich den Titel in der A-Klasse und hatte es im letzten Spiel sehr leicht.

Die vier Partien der Grün-Weiss-Mädchen erstreckten sich von 19. Juni bis 10. September. Ausgetragen wurden allerdings nur drei Begegnungen. Und bei denen war das Standardresultat ein 4:2.