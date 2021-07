72 Teilnehmer haben für das Strohhut-Tennisturnier des TC Grün-Weiss Frankenthal für Seniorinnen und Senioren der Altersklassen ab 50 und ab 60 Jahren gemeldet. Die Vorrunde auf der Anlage am Strandbad beginnt am Donnerstag, 29. Juli. Die Endspiele sind für Sonntag, 1. August, angesetzt.

Die Altersklassen sind jeweils gestaffelt in mehrere Konkurrenzen: für Spieler mit den Leistungsklassen (LK) 4 bis 16 sowie 14 bis 25. Für ein ergänzendes Tagesturnier am Sonntag für Breitensportler der LK 19 bis 25 habe es zu wenige Anmeldungen gegeben, berichtet Volker Schaefer. Der Turnierleiter und Seniorensportwart der Gastgeber führt dies auf zeitgleich stattfindende Turniere zurück.

Am stärksten besetzt ist laut Schaefer die Altersklasse der Herren ab 60. An Position 1 und 2 sind im oberen Feld Werner Schnurr von der Verbandsliga-Spielgemeinschaft TC Freinsheim/TC Lambsheim und Uwe Markiefka (TF Budenheim) gelistet. Am Start sind auch Ulrich Frantzke vom Südwestligisten TC Mutterstadt und Vorjahressieger Oliver Muck vom TC Flomersheim.

Finale am Sonntag ab 12 Uhr

Bei den Herren ab 50 führen Nikolai Kugele vom Rheinhessenligisten TC Bürgerweide Worms und Harald Stoll vom badischen Bezirksliga-Meister SpVgg 03 Ilvesheim die Setzliste an. Als deren stärksten Gegner schätzt Schaefer Klaus Becker vom Pfalzliga-Team des TC Mörsch ein.

Bei den Damen ab 50 zählen Iris Klag und Heike Jonitz vom Regionalligisten TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim zu den Favoritinnen. Auf Platz drei der Setzliste folgt Simone Marre (TC Meckenheim). Die ersten Vorrundenspiele starten am Donnerstag um 16.30 Uhr. Die Endspiele um die begehrten Strohhüte sind für Sonntag, 12 und 14 Uhr, geplant.