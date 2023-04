Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei diesem Boulevardstück bleibt wahrlich kein Auge trocken. „Do sinn Sie do richtisch“ ist der Titel einer turbulenten Verwechslungskomödie, die als Eigenproduktion des Theaters Alte Werkstatt (TAW) Frankenthal am 10. September in der Erkenbertruine ihre Premiere feiert. Einer der Darsteller ist zum ersten Mal in einer TAW-Produktion zu sehen.

Im Lustspiel des französischen Erfolgsautors und Regisseurs Marc Camoletti, der mit dem prominent verfilmten Werk „Boeing Boeing“ seinen großen Durchbruch erlebte, geht so gut