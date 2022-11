Das Frankenthaler Theater Alte Werkstatt zeigt in der Vorweihnachtszeit zwei Stücke für Kinder aus seinem Repertoire: „Die kleine Hexe“, das auf der Freilichtbühne im Sommer in Großkarlbach Premiere gefeiert hatte sowie das Weihnachtsstück „Rudolph mit der roten Nase“ aus dem Jahr 2020.

Die frei nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler erzählte Geschichte der kleinen Hexe zeigt das Theater am zweiten und dritten Adventswochenende. Die Protagonistin, die mit ihren 127 Jahren viel zu jung ist, um am Hexentanz auf dem Blocksberg teilnehmen zu dürfen, muss eine Hexenprüfung bestehen, damit sich ihr sehnlichster Wunsch erfüllt. Unterstützt von ihrem Raben Abraxas übt sie also ein Jahr lang, eine gute Hexe zu sein - und versteht dabei vollkommen falsch, was eine „gute“ Hexe zu tun hat.

Am ersten und vierten Adventswochenende zeigt die Junge Werkstatt die Kinderkomödie „Rudolph mit der roten Nase“, die ihre Premiere während der Corona-Pandemie im Internet feierte. Regisseurin Maria Breuer schrieb für das TAW eine eigene Fassung zu der Geschichte über das Rentier, das beim Versteckspielen mit seinen Artgenossen aufgrund seiner leuchtenden Nase immer verliert. Doch plötzlich ist das Weihnachtsfest in Gefahr, denn der Weihnachtsmann steckt in einem furchtbaren Schneesturm fest. Und nur Rudolph kann das Weihnachtswunder möglich machen. In beiden Stücken spielen Oliver Dietrich und Osina Jung die Hauptrollen.

Termine

Das TAW zeigt „Rudolph mit der roten Nase“ am 26. November, sowie 17./18./26. Dezember, jeweils 15 Uhr und „Die kleine Hexe“ am 3. und 10. Dezember, jeweils 15 Uhr sowie am 4. und 11. Dezember, um 14 Uhr. Kartenreservierungen unter Telefon 06233 / 354 826 oder per E-Mail an karten@tawfrankenthal.de