Kollektive Glücksmomente nach zehn Monaten Zwangspause: Das Theater Alte Werkstatt (TAW) ist zurück in Frankenthal und startete am Freitagabend in der Erkenbertruine mit der Premiere der Boulevardkomödie „Do sinn Sie do richtisch“ zu einer Generalattacke auf die Lachmuskeln der Zuschauer.

So gut wie alles war perfekt bei dieser Freiluftvorstellung: angenehme spätsommerliche Temperaturen, aufmerksamer Service bei der Bewirtung und ein bestens aufgelegtes Ensemble, das schauspielerisch