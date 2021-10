Das Theater Alte Werkstatt (TAW) in Frankenthal startet am Freitag, 22. Oktober, wieder mit Programm im eigenen Saal in der Wormser Straße 109. Wie TAW-Chef Jürgen Hellmann mitteilt, geht es los mit der Komödie „Do sinn Sie do richtisch“, die über einen Zeitraum von drei Wochen in der Erkenbertruine in der Innenstadt zu sehen war. Die Aufführungen waren ausverkauft. Wer das Stück noch nicht gesehen hat oder noch einmal erleben möchte, kann das am Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, oder an vier weiteren Terminen im Oktober tun. Anfang November sind die letzten Aufführungen der Komödie „Ziemlich beste Freunde“ geplant, bevor am 10. und 11. November Tim Poschmann seine Vorpremiere zu seinem Soloprogramm „Ja wo sinn se donn?“ präsentiert. Weitere Infos und Karten gibt es im Netz unter www.tawfrankenthal.net.