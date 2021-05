Der Start des Sommerfestivals des Frankenthaler Theaters Alte Werkstatt muss um gut drei Wochen in den Juni rücken. Grund sind organisatorische Probleme. Als Trostpflaster gibt es vorab eine Tipitipitipso-Show online.

Los geht es auf der Bühne im Großkarlbacher Winzerhof Claus jetzt also am 10. Juni. Bis zum 22. August – „vielleicht auch bis in den September“, so Theaterleiter Jürgen Hellmann – wartet das TAW mit einem bunten Programm aus Theaterstücken, Comedy, Musik, Zauberei, Kleinkunst und Kinderprogramm auf.

Neben Eigenproduktionen – darunter die Premiere des Ein-Mann-Stücks „Wer kocht, schießt nicht“ am 10. Juli und bekannte wie beliebte Aufführungen – werden Theater und Künstler aus der Großregion auf der Open-Air-Bühne stehen (wir berichteten). Neu mit dabei sind The Galores, die das Publikum laut Programminfo mitnehmen auf eine „wilde Reise durch die Zeit (von den 20ern bis ins Heute), gespickt mit Magie, Jonglage und beeindruckenden Kostümen“.

Leider müsse auch die zweite Premiere des Stücks „Großwildjagd“ in den Herbst verschoben werden, bedauert Hellmann. Der Grund ist einfach: Einer der Darsteller möchte in der jetzigen Situation – man erinnere sich: Die Pandemie ist noch lange nicht besiegt – für seinen Auftritt keine zweistündige Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin und zurück auf sich nehmen. Das dürfte wohl nachvollziehbar sein, zudem wird aufgrund der Leistung und des Könnens des TAW-Ensembles vielleicht mitunter vergessen, dass die überwiegende Anzahl der Akteure eben keine Profis sind.

Als Alternative zum späteren Start des Open-Air-Theaters sei zunächst ein kleines Online-Festival geplant gewesen, sagt Hellmann. Das werde nun jedoch auf die Show „Tipitipitipso – Liebe, Tanz und Schlager (wie alles begann)“ beschränkt am 21. und 22. Mai, jeweils 20 Uhr.

Noch Fragen?

Das komplette aktuelle Programm gibt es als Broschüre und soll ab 15. Mai auch im Netz unter www.tawfrankenthal.net einsehbar sein mit vielen Informationen zu den einzelnen Aufführungen.