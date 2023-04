Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Ensemble des Theater Alte Werkstatt (TAW) bringt ein neues Format an den Start: In der Sitcom „Nina und Robi – Leben am Limit“ geht’s um die Probleme eines jungen Paares, das ständig aufeinander hockt. Der heimliche Star der Show ist jedoch jemand anderes.

Die Idee zu „Nina und Robi“ stammt von TAW-Chef Jürgen Hellmann, der ein Fan der US-amerikanischen Sitcom „Golden Girls“ ist, die zwischen 1985 und 1992 gedreht wurde