Die Zuschüsse für das Theater Alte Werkstatt (TAW) werden in diesem Jahr zunächst nicht voll ausgezahlt. Grund dafür sind fehlende Erläuterungen zum Jahresbericht 2021, die bereits im November angemahnt worden waren. Der Kulturausschuss hat deshalb beschlossen, zunächst die Beträge für das erste Halbjahr zu überweisen. Das TAW erhält seit seiner Gründung 1991 jährlich Geld von der Stadt. Für 2023 sind 46.170 Euro im Haushaltsplan aufgeführt. Kirsten Sielaff (SPD) hatte moniert, dass es beim Jahresbericht 2021, der im November vorgelegt wurde, noch Klärungsbedarf gebe. „Das stimmt, aber ein Zwischenbericht liegt vor“, erklärte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) in der Sitzung. Noch genauer aufgeschlüsselt würden die einzelnen Posten in der Gastronomie. Dass das Plus hier mit 955,59 Euro 2021 deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre lag, sei der Tatsache geschuldet, dass pandemiebedingt wenige Veranstaltungen stattfanden und so ein geringerer Umsatz im Bistro war. Der Kulturausschuss äußerte dafür Verständnis, möchte aber die Aufschlüsselung haben. Das Kulturzentrum Gleis 4 muss zu seinem Jahresbericht ebenfalls noch einige Punkte erläutern, der Zuschuss von 25.000 Euro wurde genehmigt.