In wenigen Tagen startet das Sommerfestival des Theaters Alte Werkstatt in Großkarlbach. Bühne, Tische und Stühle stehen bereits. Aktuell kümmern sich Jürgen Hellmann und sein Team um die kleinen Feinheiten, damit bis zum Start am 14. Juni alles passt. Derweil läuft der Vorverkauf der Karten, der Zuspruch ist enorm.

Mit 80 Plätzen vor der Bühne habe das Theater einst begonnen, erzählt Jürgen Hellmann. Im vergangenen Jahr seien dann bereits 120 Stühle gestellt worden. Weil die