Schnee bei 30 Grad? Für die kleine Hexe ist das auf der Sommerbühne des Frankenthaler Theaters Alte Werkstatt (TAW) in Großkarlbach ein stinknormaler Trick. Auf Anhieb gewann das zauberhafte Kinderstück am Sonntag die Herzen der kleinen Fans.

Theater für die jüngsten Zuschauer ist in der Freilichtsaison des TAW in der Vergangenheit ein wenig zu kurz gekommen. Anders in diesem Sommer: Nach der Premiere wird die frei nach dem