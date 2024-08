Auch 2024 will das Theater Alte Werkstatt wieder ein Stationentheater in der Willy-Brandt-Anlage anbieten. Der „Rummel-Bummel“ steht diesmal unter dem Motto „Alle Wegen führen nach Rom“. An 17 Stationen werden am kommenden Wochenende allerhand Mitmachangebote präsentiert.

Bereits im vierten Jahr in Folge unterbricht das TAW seine Open Air Saison in Großkarlbach, um in der Frankenthaler Innenstadt für ein Wochenende ein kleines Straßentheaterfestival