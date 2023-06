Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Große Gefühle, witzige Schlager und am Ende ein unerwarteter Dialekt: Melanie Schlüter, der „Spatz von Frankenthal“, sang am Samstagabend auf der Open-Air-Bühne des Theaters Alte Werkstatt (TAW) in Großkarlbach Lieder ihres Lebens. Dabei mussten die Künstlerin und das Publikum sogar umziehen.

Angekündigt von TAW-Chef Jürgen Hellmann als „die Mellie“ betritt Schlüter in Hosenrock und Sandalen fast schüchtern die Bühne. Die braune