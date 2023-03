Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1000 Kilometer sind es von Detroit nach Newton, die ein Mann jeden Dienstag reist. Für Gespräche mit einem Todgeweihten. Kurz vor Ausklang des Sommerfestivals bot das Theater Alte Werkstatt (TAW) am Donnerstag schwere Kost, die in eine Liebeserklärung an das Leben mündete.

Die Geschichte trug sich tatsächlich so zu – vor über drei Jahrzehnten in den USA. Damals besuchte der Sportjournalist Mitch Albom über drei Monate immer dienstags seinen früheren