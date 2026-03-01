Pünktlich zum Monatswechsel steigen die Temperaturen – Stück für Stück steigen auch die ersten Frühjahrsblüher empor und recken ihre Köpfchen aus der Erde heraus. Hier und da lässt sich für alle, die den Winter hinter sich lassen wollen, bereits der ein oder andere Frühlingsbote entdecken. Dass das im Innenstadtbereich überhaupt möglich ist, liegt auch an der Stadtverwaltung. In deren Auftrag haben Mitarbeiter der Stadt diverse Sorten gepflanzt, die für die entsprechenden Farbtupfer sorgen sollen. In den sogenannten Wechselfloorbeeten wurden nach Informationen der Stadt allein 2300 Krokusse verteilt. Weitere Geophyten, also mehrjährige Pflanzen, die den Winter unter der Erde überdauern können, wurden unter anderem in Form von Tulpen und Narzissen gepflanzt – schätzungsweise rund 16.000 Stück im Stadtgebiet. Dazu gesellen sich rund 5000 verschiedene Veilchen. Da die Frühlingstemperaturen in den kommenden Tagen anhalten sollen, dürften bald noch mehr von den Pflänzchen zu sehen sein.