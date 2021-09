Die Stadtbücherei lädt am Freitag, 10. September, 10 bis 18 Uhr, zur Büchertauschbörse ein. Für „Bücherliebhaber jeden Alters“ sei das eine gute Gelegenheit, kostenlos an neuen Lesestoff zu kommen, so die Verwaltung in ihrer Ankündigung. Das Prinzip: Wer bis zu fünf gut erhaltene, aktuelle Bücher mitbringt, darf die gleiche Anzahl wieder mitnehmen. Das Ganze findet im Freien auf der Leseterrasse im ersten Stock der Bücherei statt – mit Mundschutz und Abstand. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Fragen beantwortet das Team der Stadtbücherei telefonisch unter 06233 89-630 oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten. Informationen zu weiteren Veranstaltungen im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.