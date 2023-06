Zu einem Tauffest laden die protestantischen Kirchengemeinden Zwölf-Apostel-Kirche und Pilgerpfad für Sonntag, 25. Juni, 10 Uhr, ins Strandbad in Frankenthal ein. Am Strandbadweiher soll es an dem bundesweiten Aktionstag der evangelischen Kirche sowohl Taufen als auch Tauferinnerungen geben. Eingeladen sind laut Gemeinden alle Familien, die an diesem Tag eine Taufe feiern möchten, das Alter der Täuflinge sei egal. Außerdem gelte die Einladung Täuflingen und ihren Familien, die in den Jahren 2022 und 2023 ihre Taufe in der Zwölf-Apostel-Kirche oder in der Jakobuskirche gefeiert haben. Die Gemeinden bitten um telefonische Anmeldung unter 06233 88080 und 06233 42531 oder per E-Mail an dekanat.frankenthal@evkirchepfalz.de und pfarramt.ft.pilgerpfad.1@evkirchepfalz.de.