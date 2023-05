Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist zwar nicht der Jordan, aber immerhin ein freies Gewässer: Die Christusgemeinde aus Frankenthal-Eppstein lädt für 25. Juni zu einem Tauffest am Lambsheimer Weiher ein. Im Interview mit Sonja Weiher erklärt Presbyter Bernd Sold, was dabei anders ist – und warum auch ein Bad im See denkbar wäre.

Herr Sold, Christen in aller Welt haben gerade das Pfingstfest gefeiert, das an den Aufruf Petrus erinnert, sich im Namen Christi taufen zu lassen – der Ursprung christlicher Gemeinschaften. Ihr Kind taufen zu lassen, gehört für viele christlich geprägte Eltern einfach noch dazu. Sehen Sie diese Familien vor und nach dem Fest weiter regelmäßig im Gottesdienst?

In