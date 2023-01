Es gibt viele berühmte Sätze in der Literaturgeschichte. „Hast Du jemals etwas so schön zusammenkrachen sehen?“ aus Nikos Kazantzakis Roman „Alexis Sorbas“ gehört dazu. Am Samstag, 14. Januar, wird es im Congress-Forum zu hören sein.

In dem auf autobiografische Erlebnisse des Autors beruhenden Werk trifft der von Selbstzweifeln geplagte, intellektuelle Ich-Erzähler auf den vor Lebensfreude sprudelnden Freigeist Alexis Sorbas. Fest entschlossen, seinen Beruf des Schriftstellers aufzugeben und das Leben der einfachen Leute zu teilen, bietet der Autor dem Abenteurer die Stelle des Vorarbeiters in dem Bergwerk an, das er an der Küste Kretas geerbt hat. Während der Intellektuelle auf Bildung und analytischen Verstand setzt, verkörpert Sorbas den Instinktmenschen, der nur seiner Intuition folgt. Zwischen den beiden ungleichen Männern entwickelt sich eine außergewöhnliche Freundschaft – und im Umgang mit dem intuitiven Original findet der Ich-Erzähler die Antworten auf seine ungelösten philosophischen Fragen.

Auf der Grundlage des Romans hat der Regisseur Martin Mühleis ein modernes Melodrama geschaffen: Schauspieler Miroslav Nemec, bekannt vor allem als Tatort-Kommissar, erweckt dabei Kazantzakis Schelmenromanhelden zum Leben. Unterstützt wird er auf der Bühne des Frankenthaler Congress-Forums dabei vom Orchistra Laskarina. Regisseur Martin Mühleis hat sich mit seinem sagas.ensemble auf literarische Bühnenproduktionen spezialisiert. Erst im Dezember stand Schauspieler Walter Sittler mit einer Kästner-Produktion „Der Mann im Schnee“ aus Mühleis’ Feder ebenfalls im CFF auf der Bühne.

Termin

„Alexis Sorbas – Musikalische Lesung mit Miroslav Nemec“ am Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, Congress-Forum. Karten im Internet unter www.congressforum.reservix.de