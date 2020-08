Ein 76-Jähriger wurde am Montagmittag in der Wormser Innenstadt Opfer einer Taschendiebin. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der Wormser mit seinem Rollator gegen 12.30 Uhr auf dem Weg von einem Supermarkteinkauf zu seiner nahe gelegenen Wohnung in der Remeyerhofstraße.

Laut Bericht war die Frau dem Mann vom Supermarkt bis zu seiner Wohnungstür im dritten Obergeschoss gefolgt. Dort verwickelte sie den Senior in ein Gespräch. Bei einer günstigen Gelegenheit zog sie den Geldbeutel aus der Gesäßtasche des Mannes. Bis dieser reagieren und der Unbekannten das Portemonnaie wieder aus der Hand nehmen konnte, hatte sie bereits das Bargeld aus dem Scheinfach entnommen. Die Frau floh mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Täterin soll etwa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank sein sowie dunkelblondes schulterlanges Haar haben. Sie trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe. Die Polizei bittet unter Telefon 06241 852-0 um Hinweise.