Zwei Taschendiebstähle hat die Polizei im Verlauf des Wochenendes registriert. Der erste Fall ereignete sich am Freitag gegen 14 Uhr in der Fußgängerzone. Dort ist eine 91 Jahre alte Frau das Opfer gewesen. Wie die Beamten mitteilen, war sie durch die Bahnhofstraße zum Wochenmarkt gelaufen und bemerkte dort, dass man ihr den Geldbeutel aus dem Rolltrolley gestohlen hatte. Unmittelbar nachdem sie Anzeige erstattet hatte, fand sie ihren Geldbeutel in einem Müllbehälter in der Speyerer Straße wieder. 60 Euro Bargeld waren allerdings gestohlen worden.

Der zweite Fall ereignete sich am Samstag kurz vor 10.30 Uhr in einem Supermarkt in der Wormser Straße. Laut Polizei entfernte sich die Frau kurz von ihrem Einkaufswagen. Als sie wieder zurückkam, hatte ein Unbekannter ihre Handtasche gestohlen, in der sich neben dem Geldbeutel auch noch ein Handy und zwei Notebooks befanden. Schaden: circa 500 Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.