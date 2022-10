Zu einer Serie von Taschendiebstählen in der Frankenthaler Innenstadt ist es laut Polizei am Dienstagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr gekommen. In mehreren Geschäften sei dabei mindestens vier Geschädigten das Portemonnaie aus der Tasche oder dem Rucksack gezogen worden. In einem Fall konnte eine Täterin aufgrund einer Videoaufnahme erkannt werden. Die Frau soll etwa 20 bis 30 Jahre alt sein und mittellange, dunkle Haare haben. Sie trug eine dunkle Basecap, einen rosafarbenen Mundschutz, weiße Jacke, blaue Hose und weiße Schuhe. Zeugen und weitere Geschädigte können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, hat die Polizei folgende Tipps:

-

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. -

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. -

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. -