Die Geldbörse mit sämtlichen Papieren und einem mittleren zweistelligen Betrag stahlen bislang Unbekannte am Donnerstag zwischen 15 und 15.20 Uhr aus der Handtasche einer 86-Jährigen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in einem Einkaufsladen in der Speyerer Straße. Während des Einkaufes sei der Geschädigten eine junge Frau mit langen, dunklen Haaren aufgefallen, die sich ständig in der unmittelbaren Nähe der Geschädigten aufgehalten habe. Die Polizei weist darauf hin, dass ältere Menschen immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien werden, weil Täter sie für leichte „Beute“ halten.

Tipp: Tasche immer im Blick haben

Ihre Tipps, um sich für Taschendieben zu schützen: Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Geldbörsen sollten am Körper getragen und nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen gelegt werden. Handtaschen sollte man im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden – selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung – nicht unbeaufsichtigt abstellen. Weitere Ratschläge gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.