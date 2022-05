Pandemie, Lieferengpässe und die Inflation – 2021 bot große wirtschaftliche Herausforderungen. Die Targobank in Frankenthal, die rund 6700 Kunden betreut, blickt nach eigenen Angaben dennoch auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Zugelegt haben die Kreditnachfrage und das Anlagegeschäft.

„Die Geschäftstätigkeit hat sich ab der Jahresmitte in breitem Umfang erholt“, resümiert Christian Stevens, Filialleiter in Frankenthal. Die Filiale bleibe der bedeutendste Vertriebsweg für die Bank. Ergänzend habe man bereits lange vor der Pandemie die Online-Kreditvergabe und die telefonische Beratung weiterentwickelt. „Wir kombinieren die Vorteile einer Digitalbank mit der persönlichen Beratung vor Ort oder bei unseren Kundinnen und Kunden zu Hause“, berichtet Stevens.

Wachstum bei Wertpapieren

Als stabil habe sich 2021 das Kreditgeschäft erwiesen. Zum 31. Dezember belief sich das Kreditvolumen der hiesigen Targobank-Filiale auf rund 34 Millionen Euro, was laut Mitteilung ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das anhaltende Wachstum im Wertpapiergeschäft habe für einen „kräftigen Anstieg des Depotvolumens auf 70 Millionen Euro“ gesorgt, was einer Steigerung um 17 Prozent entspreche. Gestiegen sei auch das Interesse an nachhaltigen Fonds, die ökologischen und sozialen Werten Rechnung tragen.

Entgegen dem Branchentrend suche die Targobank Mitarbeiter für den Filialvertrieb und die mobile Beratung, schreibt das Geldinstitut weiter. Die Targobank verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Hauptsitz des Unternehmens, das deutschlandweit über 7000 Mitarbeiter beschäftigt und 335 Standorte in über 250 Städten betreibt, ist Düsseldorf.