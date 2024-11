Mit einem Tanzworkshop will der Turn- und Sportverein (TuS) Flomersheim sein Angebot erweitern. Zur Premiere sind acht Paare und eine Dame erschienen. Getanzt wird Discofox.

Inge Mayer-Hermann und ihr Mann Siegfried Mayer unterrichten Tänze und hoffen, bei den Teilnehmern die gleiche Leidenschaft zu entfachen, die auch in ihnen brennt. Im Turn- und Sportverein (TuS) Flomersheim wird das niederschwellig in Form eines Workshops angeboten. Einmal im Monat, immer am ersten Dienstag, können Interessierte dem Hobby nachgehen, stets mit einem neuen Tanz.

„Zunächst wärmen wir uns alle ein wenig auf“, kündigt Mayer-Hermann an. Darauf folgen anderthalb Lehrstunden mit dem Grundschritt und einfachen Elementen, mit deren Technik auch Nichttänzern der Einstieg in den Discofox leicht gemacht wird. Aufrechte Haltung, die Hand der Dame leicht auf der eigenen, die andere Hand am Schulterblatt. So sollen die Eleven im Saal des TuS Flomersheim (Jahnstraße 16) starten. Der Grundschritt, „eins, zwei, tip“, klappt sofort. Dann folgt die erste Drehung.

„Die Armhaltung ist sehr wichtig, sonst weiß die Dame nicht, wo sie hin soll“, erklärt Mayer und lässt seine Dame fast an die eigene Brust prallen, um zu demonstrieren, was passiert, wenn das Signal nicht eindeutig gesetzt wird. Auch diesen Part setzen die Paare schnell um. Geht der Arm nach oben, ist das ein Zeichen an die Partnerin, dass sie in die entsprechende Richtung gehen soll. Blickkontakt ist nicht nur wichtig, er gehört dazu. Ebenso, dass Drehungen mittels Körpersprache rechtzeitig angekündigt werden müssen, erfahren die Teilnehmer.

Der Spaß am Gelernten ist den meisten anzusehen. Zeitweise gibt es auch sogenannte „Aha-Effekte“, wenn die angewendete Technik Holprigkeiten von früher beseitigen kann. Ingeborg aus Studernheim ist Teilnehmerin und meint: „Ich finde es gut, Technik von Anfang an nochmal zu lernen, denn im Laufe der Zeit schleichen sich doch Fehler ein“, bekennt sie. Ein Heßheimer Paar hat bisher gar keine gemeinsame Tanzerfahrung. Die beiden ernten nicht nur ein Lob von der Tanzlehrerin, sie haben sichtlich Freude an dem Abend. Jürgen betont dabei scherzhaft, er sei gezwungen worden. Seine Frau Rania berichtet, „eigentlich hat uns ein befreundetes Paar überredet, hier teilzunehmen. Sie sind jetzt aber gar nicht da“, bedauert sie. Während ihr Mann vor sehr vielen Jahren einen Tanzkurs absolvierte, lernt seine Frau den Discofox erst jetzt von der Pike auf. Begeistert sind sie beide, „und auf alle Fälle in vier Wochen wieder da“, versichert der Heßheimer.

Mayer-Hermann und ihr Mann haben sich vor mehr als 40 Jahren beim Tanzen kennengelernt. Sie lieben freies Tanzen auf Bällen oder Tanztees. „Da können wir ausprobieren, was wir alles können und bleiben in Übung“, sagt sie. Seit dem Jahr 2010 sind sie aktive Tanzsportler, haben beim Deutschen Tanzsportabzeichen bereits 18 Wettbewerbe erfolgreich absolviert. In einer Gruppe in Weisenheim am Berg ist das Paar Teilnehmer eines Tanzkreises, in einer weiteren Gruppe sind sie als Schüler dabei. Den Trainerschein haben die beiden seit dem Jahr 2022, weil sie das gute Gefühl zwischen den Partnern vermitteln wollen. Dabei helfe die Technik, ist die 64-Jährige sicher.

Alle, die bereits ihr Herz fürs Tanzen entdeckt haben, können in der zweiten bis vierten Woche eines Monats, jeweils dienstags, in den Tanzkreis des Vereins einsteigen. Das ist in Form einer Zehnerkarte möglich oder als Mitglied mit einem Zusatzbetrag.

Termin

Der nächste Workshop ist am Dienstag, 3. Dezember, 19.30 bis 21 Uhr. Dann wird der Tanz Nightclub Two Step vermittelt. www.tus-flomersheim.de.