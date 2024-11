Bei seiner Teilnahme an der diesjährigen Staffel der TV-Show „Let’s Dance“ belegte Biyon Kattilathu den achten Platz. Seine Tanzkünste präsentiert der 40-Jährige bei seiner Show „Lebe. Liebe. Lache“ am Samstag, 9. November, nicht auf der Bühne im Ludwigshafener Pfalzbau, stattdessen möchte der Motivations- und Lifecoach für Glücksmomente sorgen, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ verrät.

„Es ist eine Show für die ganze Familie, die auch viele lustige Elemente beinhaltet“, sagt Kattilathu, dem es wichtig ist, seine Besucher am Ende des Abends ein stückweit auf der Reise zu mehr Selbstliebe begleitet zu haben. Denn Selbstliebe und Glück hängen für ihn maßgeblich zusammen. Sein eigenes Leben sei für diese Show der größte Lehrer gewesen. „Es ist eine Reise zu verschiedenen Stationen meines Lebens. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, im Kindergarten und in der Schule war ich der einzige Inder, der einzige mit einer dunkleren Haut. In Indien wiederum war ich der Deutsche. Da fragt man sich, was die eigene Identität ausmacht“, erzählt Kattilathu. Diese Fragen haben ihn sein Leben lang auf der Reise zu sich selbst begleitet. „Das sind Fragen, die sich jeder im Laufe seines Lebens mal stellt. Daher möchte ich nun andere auf ihrem Weg zu mehr Selbstliebe begleiten, denn uns selbst zu lieben, fällt uns oft nicht leicht“, so der 40-Jährige.

Viel zu oft wolle man es anderen Recht machen, weshalb man die eigenen Bedürfnisse aus den Augen verliere. „Wir sind so konditioniert. Dabei ist die Selbstliebe was Natürliches, sie ist von Anfang an da, wird eben nur von viel anderem überlagert“, meint Kattilathu, dessen gesunde Einstellung zu sich selbst geholfen habe, die Kritik von Jury und Öffentlichkeit während seiner „Let’s Dance“-Teilnahme gut zu verkraften. Zudem habe er durch die Tanzshow neue Erkenntnisse über sich gewonnen. „Ich war positiv überrascht von meinem guten Körpergefühl. Ich dachte nicht, dass ich das habe.“

Termin

Biyon Kattilathu präsentiert am Samstag, 9. November, „Lebe. Liebe. Lache“ im Pfalzbau Ludwigshafen. Los geht es um 20 Uhr, die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.