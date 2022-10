Tanzen und Gutes tun – das will die Frankenthaler Tanzschule TiF am kommenden Welttanztag, 5. November, wenn sie zum 15. Mal an der Veranstaltung „Steps 4 Charity“ und damit an der Spendenaktion des TV-Senders RTL „Wir helfen Kindern“ teilnimmt. Bekannte Künstler aus Funk und Fernsehen sollen das Programm bereichern. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tanzschule.

Nach der coronabedingtem Absage 2020 und der Verlegung der Veranstaltung nach Darmstadt im vergangenen Jahr will TiF nun wieder an die Zeiten vor der Pandemie anknüpfen. „Im Jahr 2007 entstand die Idee und die erste Veranstaltung von Steps 4 Charity. Der Erlös geht seit Beginn an den RTL-Spendenmarathon sowie an die Europäische Stiftung Tanzen“, erklärt Alexander Link. Auch in diesem Jahr wird er wieder mit Schirmherr Stefan Bockelmann, bekannt aus der RTL-Serie „Alles was zählt“, die Veranstaltung moderieren.

Tenor und Schlagerduo

Doch es werden noch weitere bekannte Gesichter aus Funk und Fernsehen dabei sein: der Tenor Alexander Herzog, der unter anderem durch seine Teilnahme an der RTL2-Show „Traumfrau gesucht“ bekannt ist, oder das Schlagerduo Neonlicht, das im ZDF-Fernsehgarten per Televoting von den Zuschauern gewählt wurde. Das Besondere daran: Sänger Julian Fiege kommt selbst aus Frankenthal.

Wie schon in den vergangenen Jahren wird wieder die Würzburger Inklusionsband Mosaik mit von der Partie sein. Im Wechsel mit dem hauseigenen DJ soll sie für Tanzlaune bei den Besuchern sorgen. Wie üblich runden Showeinlagen der verschiedenen Tanzschulgruppen und -formationen das Programm ab.

Rückblick mit Videos

„Während der Veranstaltung werden wir auf die vergangenen Jahre zurückblicken“, sagt Link, der 2017 schon einmal seinen Rücktritt bekannt gegeben, diesen kurze Zeit später aber schon wieder revidiert hatte. Bei diesem Rückblick soll es Videosequenzen von Scheckübergaben beim RTL-Spendenmarathon geben, ebenso Fotos von früheren Veranstaltungen, als noch ein Promi-Tanzturnier Herzstück des Abends war. „Außerdem wollen uns Künstler per Videobeitrag gratulieren“, so Link.

Nach der Coronazeit schaut TiF-Besitzer Matthias Müller, dessen Tanzschule im vergangenen Jahr 25. Geburtstag hatte, optimistisch in die Zukunft. „Vielleicht feiern wir nächstes Jahr im großen Stil die 25 plus zwei als Nachveranstaltung.“ Der Tanz in den Mai sei gut besucht gewesen. „Es war knallvoll, viele Leute haben Hunger nach Leben und Feiern, während andere noch vorsichtig sind.“ Müller und Link hoffen, dass auch diese Veranstaltung gut besucht sein wird.

Noch Fragen?

Eintrittskarten sind bei der Tanzschule TiF erhältlich. Infos im Internet unter www.tanzschule-in-frankenthal.de.