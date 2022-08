Ohne Erfolg soll ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen zwischen 2 und 4 Uhr versucht haben, in eine Tanzschule im Neumayerring in Frankenthal einzudringen. Der Täter wurde laut Polizei dabei beobachtet, wie er versuchte, eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes zu öffnen, dies gelang jedoch nicht. Der Mann soll schlank gewesen sein und ein blaues T-Shirt, beige knielange Hose sowie blau-weiße Sneaker getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06233 313-0 und per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.