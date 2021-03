Montagnacht kurz nach 1 Uhr wurde in Osthofen in eine Tankstelle eingebrochen. Das teilt die Polizei Worms mit. Demnach soll der Täter die Fensterscheibe zum Verkaufsraum mit einem Stein eingeschlagen haben. Mit seiner Beute, einem Sixpack Bier, habe der Mann unerkannt flüchten können. Allerdings habe er dabei die gestohlenen Bierflaschen verloren.

Aufgrund der Videoüberwachung an der Tankstelle kann die Polizei den Täter beschreiben: Er trägt vermutlich Jeans, weiße Schuhe, eine schwarze Jacke und darunter einen weißen Kapuzenpulli; die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Hinweise zum Einbrecher erbittet die Kriminalinspektion Worms, Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.