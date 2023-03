Wegen versuchten Einbruchs in eine Wormser Tankstelle sitzt ein 36-Jähriger seit Freitag in Untersuchungshaft. Wie die Polizei auf der Grundlage von Zeugenaussagen mitteilt, soll er am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wiederholt mit einem Stein auf die Glastür der Tankstelle eingeschlagen haben. Als der Alarm losging, sei der Täter zu Fuß geflüchtet. Eigenen Angaben zufolge konnten Beamte den Wohnsitzlosen nach wenigen Minuten stellen und vorläufig festnehmen. Er stehe im Verdacht, auch einen weiteren Einbruch am vergangenen Dienstag begangen zu haben, heißt es weiter.